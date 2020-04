Steirer duzte fremde Person: Anstandsverletzung!

Brief kam fast ein Jahr nach dem Vorfall an

Zehn Monate nach dem Vorfall erfuhr Daniel Löscher von seinem „Vergehen“: „Das ist eine Schikane, so etwas habe ich noch nie erlebt. Im Dialekt spricht man eben so.“ Nach dem Erhalt der „Aufforderung zur Rechtfertigung“ kontaktierte der Steirer die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung. „Der Herr am Telefon hat so einen Fall auch noch nie gehabt, dort mussten sie schmunzeln. Man hat mir zuerst sogar gesagt, ich solle den Brief wegwerfen.“ Löscher veröffentlichte das Schreiben jedoch auf Facebook - helle Aufregung war die Folge.