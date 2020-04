„Glaube, es wäre an der Zeit für Normalprogramm“

„Von Zahlen nicht täuschen lassen“

„Es sei an der Zeit, dass der Normalbetrieb wieder hochgefahren werde, sagt die Ärztin. Denn in den letzten Wochen seien so viele Operationen verschoben worden, dass man einen Kollateralschaden riskiere: Wenn jetzt nicht angefangen werde zu operieren, käme man nicht mehr nach. Gleichzeitig dürfe man sich aber von den positiven Zahlen nicht täuschen lassen und von einem Tag auf den anderen alles hochfahren. Man werde besonders auf die Schutzmaßnahmen achten müssen, meint die Medizinerin - also einen Mund-Nase-Schutz tragen und Abstand von Mitmenschen halten.