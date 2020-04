Fischer: „Prüfung von Corona-Gesetzen wichtig“

Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat am Sonntagabend in der „ZiB 2“ betont, dass in der Corona-Krise in Österreich vieles richtig gemacht worden sei. Dennoch sei es „wichtig, der Einhaltung der Grundrechte und der Verfassung ganz hohe Bedeutung“ einzuräumen, betonte Fischer. Die Verfassung sei „gut und bewährt“, der Verfassungsgerichtshof sei jedenfalls „unersetzlich“.