Tiroler Radwegenetz soll heuer kräftig wachsen

Im besten Fall sollen 55 Kilometer an Radwegen entweder neu gebaut, fertiggestellt oder saniert werden, wenn es nach LHStv. Josef Geisler geht. Seit Beginn der Offensive wurden für das derzeit 1100 Kilometer umfassende Netz 50 Millionen Euro in die Hand genommen. Wegen der Corona-Krise waren einige Gemeinden in letzter Zeit zurückhaltend, was das Projekt betrifft. Das soll sich nun ändern.