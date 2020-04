Infektiologe: Normaler Alltag „frühestens 2022“

„Covid-19 ist erst vorbei, wenn es eine Impfung gibt. Es sollen ja sieben Milliarden Menschen so eine Impfung bekommen. Da sehe ich ein großes Sicherheitsthema, und alles, was gescheit geprüft wird, das dauert“, so der Leiter der Infektionsabteilung im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital am Samstag in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“.