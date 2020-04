Experten warnen jetzt vor Coronavirus-„Rebound“

Österreich auf dem - langsamen, aber sicheren - Rückweg zur Normalität: Auch für die Experten ist es erstaunlich, wie mit den Maßnahmen zur sozialen Distanzierung die Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen gebremst wurde. Doch zugleich kommt die Warnung, dass man nun aber sehr aufpassen müsse, damit es nicht zu einem „Rebound“, also Rückschlag, kommt. Trotz der bisherigen Erfolge „könnten wir wieder an den Startpunkt kommen“, mahnte etwa Simulationsexperte Niki Popper bei einem von der Uni Linz durchgeführten Expertengespräch am Montag.