Für Lehrer ist Schulstart derzeit nicht denkbar

Während die Rufe nach einer baldigen Öffnung der Schulen vonseiten der Eltern und auch der Opposition immer lauter werden, hat sich die Lehrergewerkschaft dagegen ausgesprochen. An den Schulen fehle es derzeit an Schutzmasken, Desinfektionsmitteln und Zugang zu Seife und warmem Wasser in den Klassen. „Solange diese Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden, ist an einen Schulstart nicht zu denken“, betonte der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger.