Mehr als 10.000 Corona-Patienten wieder gesund

208 Patienten werden davon derzeit auf der Intensivstation behandelt, weniger als noch am Vortag. Am Freitag hatten sich noch 227 Patienten in Intensivbehandlung befunden. Positive Testergebnisse gab es in Österreich bislang 14.671. Der 24-Stunden-Anstieg lag demnach bei 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortag.