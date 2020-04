Ist Sudern in der Krise eigentlich erlaubt?

Dass die genannten Corona-Auswirkungen keine echten Probleme sind, sondern jene von Gegenden, in den Frieden und Wohlstand herrschen, versteht sich von selbst. Dass ich weder 25-Stunden-Schichten im Krankenhaus schiebe noch einen Betrieb habe, der derzeit ums Überleben kämpft, bedeutet aber nicht, dass ich mich in einem bezahlten Urlaub befinde und mir tagsüber die Frühlingssonne auf den in den Liegestuhl gewuchteten Körper scheinen lassen kann. Und es bedeutet auch nicht, dass der neue Alltag federleicht von der Hand geht. Denn auch wenn ich es derzeit angenehmer habe als so manche andere, ist es trotzdem fordernd, bis drei oder vier Uhr früh zu arbeiten und am nächsten Vormittag wieder „fit“ fürs Home-Schooling zu sein, das sich mitunter über Stunden ziehen kann.