Vom Traumurlaub per Flugzeug ins Home-Office

Verschärfte Vorsichtsmaßnahmen am Airport innerhalb einer Woche

Mit dieser Vorwarnung wird ein Rückflug gebucht. Beim Zwischenstopp in Lissabon merkt man, dass die Situation angespannter ist als noch vor einer Woche: Im Gastrobereich des Airports wird man darauf aufmerksam gemacht, man solle nur jeden zweiten Sitzplatz besetzen. Über die Lautsprecher wird zu mindestens einem Meter Abstand zu anderen Menschen geraten. Das Verkaufspersonal wird mit zusätzlichen Absperrungen vor dem Tresen geschützt, damit die Kundschaft nicht zu nahe kommen kann. Spender für Desinfektionsmittel befinden sich nicht nur zahlreich in den Sanitäranlagen, sondern auch viele Geschäfte haben diese an der Kassa aufgestellt. Als mir eine Dame in der Warteschlange in einem Café zu nahe kommt, wird sie höflich von der Mitarbeiterin aufgefordert, Abstand zu halten. Die Anzeigetafeln zeigen viele gestrichene Flüge an. Nach einer Nacht auf dem Flughafen bin ich froh, als das Flugzeug in Richtung Heimat abhebt.