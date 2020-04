Und plötzlich waren die Spielkameraden weg!

Geheimzeichen aus dem Keller

Aus der Väterkarenz ist nach einer knappen Woche nun eine Väterkarenz-Mutter-im-Home-Office-Situation geworden. Dort, wo bisher der Indoor-Spielplatz unserer Tochter inklusive Hängesessel und Klettergerüst zum Toben eingeladen hat, findet sich nun Mamas Büro. Meine Frau begibt sich täglich still und heimlich hinunter, und über ausgemachte Zeichen bzw. WhatsApp signalisiert sie, wenn sie mit Essen und Trinken versorgt werden möchte. Nur so können Tränen vermieden werden, denn die Freude über das Wiedersehen würde ziemlich rasch in Enttäuschung umschlagen, wenn die Mama wieder verschwindet.