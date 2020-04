Stornowelle erfasst adriatische Tourismusgebiete

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen machen den Kärntnern Lust auf den ersten Cappuccino an den Stränden ihrer liebsten Salzwasser-Badewanne. Aus Pizza in Grado und Pfingstparty in Lignano wird wegen der Reisebeschränkungen aber vorerst nichts: Eine Stornowelle hat die für Italien so wichtige Tourismusindustrie erfasst.

Von einem Gästerückgang (-50 Prozent) und Milliardenschäden ist die Rede. Dennoch geben sich die Adria-Touristiker zuversichtlich. „Wir wollen kommende Woche mit den Vorbereitungen für die Saison starten. Es hat aber viele Stornierungen gegeben und wir hoffen jetzt, dass zumindest ab Mitte Juni Touristen kommen können“, ist Tourismusmanager Giorgio Ardito hoffnungsvoll.