„Europa war noch nie so wichtig wie jetzt“

Vor allem zu den Maßnahmen im Bildungsbereich teilte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag ordentlich Kritik an die Regierung aus. So wird von pinker Seite ein „Informationsdefizit“ geortet, man fordert „Plan und Perspektiven“ für Lehrer, Schüler und Eltern. Im Interview mit krone.tv-Moderatorin Katia Wagner spricht Meinl-Reisinger außerdem über die Grund- und Freiheitsrechte, die auch in Krisenzeiten so gut es geht bewahrt werden müssen, fehlende Transparenz bei den Staatshilfen und die Rolle Europas in der Corona-Krise.