Chiara Hölzl: Mit Krafts Mentor auf Wolke sieben

„Weil ich nervös war“

Spaß hat die Salzburgerin schon immer gehabt - aber erst seit Sommer 2019 garantiert in beiden Durchgängen: „Früher habe ich einen Sprung immer nicht so gut runtergebracht, weil ich so nervös war. Es hat nie viel gefehlt, aber dann gab’s den Wechsel zu Patrick Murnig. Die Tipps, die er jahrelang bei Krafti (Stefan Kraft, Anm.) und Michi (Hayböck) gesammelt hat, habe ich gut umgesetzt!“