Österreicher wollen Auto wieder verstärkt nutzen

Die Österreicher wollen nach der Corona-Krise verstärkt auf ihr Auto setzen. In einer Umfrage gaben 20 Prozent der befragten Lenker an, ihre Autos in Zukunft vermehrt nutzen zu wollen, um weniger mit Bakterien und Viren in Berührung zu kommen. Bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zeigt man sich skeptisch: Nur fünf Prozent der Befragten wollen die Öffis nach der Corona-Krise mehr nutzen als davor. Auf das Mobilitätsverhalten könnte es demnach Auswirkungen geben.