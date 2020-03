Corona stoppt gesamte europäische Autoproduktion

Alle Werke stehen still, wenn das Coronavirus es so will: Spätestens ab kommenden Samstag gilt das für die komplette europäische Autoindustrie, in den nächsten Wochen wird wohl kein Auto das Band verlassen. Betroffen sind natürlich auch die meisten (Zuliefer-)Werke in Österreich. Magna in Graz ist bereits geschlossen, das BMW-Werk in Steyr schließt heute, das Komponentenwerk des PSA-Konzerns in Wien-Aspern stellt die Produktion nach der letzten Freitagschicht ein.