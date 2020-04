Streit um Neusiedler See: Doskozils Retourkutsche?

Wenig Verständnis im Netz

In den sozialen Netzwerken hat man jedenfalls wenig Verständnis für die Entscheidung des Landeshauptmannes. ORF-Journalist Hanno Settele schrieb auf Twitter: „Der Stephansdom den Wienern, das Goldene Dachl den Innsbruckern, der Bodensee den Bregenzern, der Neusiedler See den 15km-Entfernten. Und logo: Altaussee den Altausseern. Können wir machen. Nur nicht vergessen: There is always tomorrow.“