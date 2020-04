Fast 3,9 Millionen Spanier in Kurzarbeit

Schon fast 19.000 Corona-Tote in Spanien

Innerhalb von 24 Stunden starben zuletzt 523 Corona-Patienten, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Am Vortag waren es noch 567, zuletzt waren es noch bis zu fast 900 am Tag. Insgesamt stieg die Zahl der Corona-Toten in Spanien auf 18.579. Die Zahl erfasster Infektionen lag am Mittwoch bei 177.600. Die Zahl der Corona-Patienten, die als genesen gelten, stieg um mehr als 3300 auf rund 71.000.