„The Invitation“: MMO-Shooter mit Bombast-Grafik

Das deutsche Entwicklerstudio tool1 hat mit „The Invitation“ ein ambitioniertes Projekt vorgestellt, in dem sich die Spieler gegeneinander und gegen eine von Aliens und anderen computergesteuerten Feinden bevölkerte Sci-Fi-Welt des Jahres 2081 zur Wehr setzen. Im ersten Trailer präsentiert man bombastische Grafik und dynamische Aufträge, die für spielerische Freiheit sorgen sollen. Noch steht man allerdings ganz am Anfang der Entwicklung. Eine spielbare Alpha-Version will man 2021 zeigen. Finanzieren will man „The Invitation“ per Crowdfunding.