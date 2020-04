Wohnung angezündet und Auto abgefackelt

Gegen 15.40 Uhr entdeckte ein Passant in einem Waldstück in Roitham das brennende Auto. Die Feuerwehr konnte noch verhindern, dass sich das Feuer auf den Wald ausbreitete. Der Van brannte jedoch total aus. Erst Stunden später konnte die Polizei den Besitzer, einen Laakirchner Trafikanten, ausfindig machen. Er gab an, das Auto sei in der Garage gestanden.