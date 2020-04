Südkorea: Erneuter Corona-Ausbruch bei Geheilten

Gesundheitsminister: „Zu früh, um sich zu beruhigen“

Ursprünglich sollte die am 21. März eingeführte Politik der sozialen Distanzierung in Südkorea bereits in der Vorwoche enden. Am 4. April jedoch wurden die Maßnahmen um zwei weitere Wochen verlängert. Gesundheitsminister Park Neung Hoo sagte bereits in der Vorwoche, es sei „zu früh, um sich zu beruhigen“. Er verwies auf die jüngste Zunahme von importierten Coronavirus-Fällen. Dies habe die Regierung dazu veranlasst, die geplante Wiedereröffnung von Schulen in der nächsten Woche abzusagen.