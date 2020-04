Die Karren-Seilbahn wäre schon wieder startbereit

Mehrere hunderttausend Fahrgäste nutzen alljährlich die Karren-Seilbahn, um den 976 Meter hohen Hausberg Dornbirns zu erklimmen. Seit 8. März steht die Bahn allerdings still. Was als planmäßige Revision begann, wurde durch die Corona-Krise und die damit verbundene behördliche Schließung bis 14. April verlängert. Am Dienstag waren die Gondeln dann erstmals wieder zu sehen. „Wir beenden diese Woche die Revisionsarbeiten und sind dann wieder startklar“, erklärt Geschäftsführer Herbert Kaufmann.