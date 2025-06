„Lilienblick“ bietet bald leistbaren Wohnraum

Auf dem 1200 Quadratmeter großen Grund in der Klagenfurter Straße – acht Gehminuten vom Zentrum entfernt – werden 20 gemeinnützige Mietwohnungen von Drau Wohnbau und Kärntner Siedlungswerk (KSW) errichtet. „Wir investieren bewusst in zentrumsnahe Standorte, um Menschen ein modernes Zuhause in gewachsener Umgebung zu bieten“, erklärt KSW-Geschäftsführer Stefan Konecny.