Wieder ein Anstieg an Infektionen in Kärnten

Im Klagenfurter Dom wird Bischof Marketz die Liturgien der „Heiligen Drei Tage“ feiern und am Karsamstag eine Speisensegnung durchführen. Die Messe vom Letzten Abendmahl feiert Marketz am Gründonnerstag um 19.00 Uhr in der Klagenfurter Domkirche. Am Karfreitag leitet der Kärntner Bischof um 19.00 Uhr die Karfreitagsliturgie. Am Karsamstag wird er um 12.00 Uhr die Speisensegnung durchführen. Die Osternachtsliturgie beginnt um 20.00 Uhr. Die Gottesdienste im Klagenfurter Dom werden musikalisch von verschiedenen Musikern begleitet und sind live aufwww.kath-kirche-kaernten.at/domklagenfurtliveübertragen.