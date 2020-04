85-Jährige ist fünftes Kärntner Corona-Todesopfer

Aktuelle Corona-Zahlen aus Kärnten und Osttirol

Gute Neuigkeiten gibt es indes aus Osttirol: „Erster Tag ohne Neuinfektion im Bezirk, dafür wieder zwei Geheilte“, hieß es am Sonntag vom Labor in Außervillgraten. Insgesamt werden aus Osttirol 132 Erkrankte gemeldet. In Kärnten sind derzeit 333 Personen am Coronavirsu erkrankt.