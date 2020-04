Studie rechnet mit 66.000 Toten in Großbritannien

In Großbritannien könnte es europaweit die meisten Todesopfer während der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie geben. Wie eine Untersuchung des Institute for Health Metrics and Evaluation (kurz IHME) an der University of Washington in Seattle am Dienstag zeigte, sind in dem Land bis Juli 66.000 Tote möglich. Das wären deutlich mehr als in Italien, das demnach bis dahin 20.000 Tote zu verzeichnen hätte. Europaweit rechnen die Wissenschaftler mit knapp 152.000 Toten.