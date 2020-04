Wichtige Baustellen in der Stadt wieder in Betrieb

Seit heute hat die Salzburg AG begonnen, ihre wichtigen Baustellen in der Stadt Salzburg in Betrieb zu nehmen. Ermöglicht wird dies durch den 8-Punkte-Plan der Regierung. „Alle Baucontainer werden in kurzen Intervallen gründlich gereinigt. Bei der Nutzung von Fahrzeugen, Baumaschinen und Werkzeugen desinfiziert der jeweilige Mitarbeiter Haltegriffe, Schaltknöpfe und Armaturen. Der Mindestabstand von einem Meter wird auch während der Bauarbeiten durchgehend eingehalten“, heißt es aus dem Unternehmen. Muss der Mindestabstand unterschritten werden, stellt das Unternehmen Schutzmasken und Schutzvisiere zur Verfügung. Die Anzahl der Arbeiter soll möglichst gering gehalten werden.