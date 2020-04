39-Jährigen in Stiegenhaus mit Messer attackiert

Ein 30-Jähriger hat am Freitag in Wien-Favoriten einen 39-Jährigen mit einem Messer attackiert. Der Mann wollte eine Aussprache mit seiner Ex-Freundin erzwingen. Diese war nicht anwesend, als er im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Favoriten ihren Schwager angriff. Später versuchte er am Lerchenfelder Gürtel erneut, mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu sprechen, sie konnte flüchten.