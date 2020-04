Rotes Kreuz im Dauereinsatz

Sie helfen rund um die Uhr. Um das zu können, sind sie bestens vernetzt: 130 Führungskräfte des Roten Kreuzes in Niederösterreich führten ihre Videokonferenz durch, als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Rettungszentrale in Tulln besuchte. Die Tätigkeiten der Helfer sind auch während der Corona-Krise vielfältig: Die ersten Aktivitäten rund um COVID19 - derzeit gibt es 1775 positive Fälle im Land - begannen für das Rote Kreuz bereits im Rahmen des Fiebermessens Anfang Februar am Flughafen Schwechat. Seither hat sich vieles verändert. Aktuell stellt die Rettungsorganisation im Land bis zu 40 mobile Abnahmeteams, um die Abstriche bei Verdachtsfällen zu nehmen.