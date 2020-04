Flüchtender Mopedlenker beschädigte Streifenwagen

Leichter Sachschaden

Der 16-jährige Bursche aus dem Bezirk Braunau erlitt beim Sturz leichte Verletzungen an der Hand. Am Moped und am Dienstfahrzeug entstand leichter Sachschaden. Der Bursch wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretung, unter anderem auch Fahren ohne gültige Lenkberechtigung, der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.