Italien plant „Phase 2“ mit gelockerten Maßnahmen

Der Coronavirus-Notstand ist in Italien noch im vollen Gange, doch die italienische Regierung plant bereits die „Phase 2“, die eine Lockerung der Corona-Maßnahmen nach dem 13. April vorsieht. „Wir hoffen, dass die erste Phase des akuten Notstands bald vorbei ist. Wir planen die zweite Phase, in der wir einige Maßnahmen auflockern werden“, sagte der italienische Premier Giuseppe Conte am Donnerstag.