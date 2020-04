Italien: 727 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden

In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Toten am Mittwoch erneut gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden sind 727 weitere Todesopfer dazugekommen. Der Zivilschutz des Landes teilte am Mittwoch mit, dass mittlerweile bereits 13.155 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben sind. Die Zahl der Neuinfizierten blieb jedoch stabil, was Experten optimistisch stimmt.