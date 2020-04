Wirbel um Fahrräder und Gartenbedarf im Supermarkt

Auch die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), Sonja Zwazl, appellierte an die großen Ketten, im Sinne der Fairness im Wettbewerb nur jene Produkte anzubieten, die in den Bereich der Grundversorgung fallen. „Wenn zum Beispiel Sport- oder Spielwarenhändler oder Anbieter von Saisonartikeln ihre Geschäfte schließen müssen, dann aber diese Produkte in Supermärkten angeboten werden, dann verzerrt das den Wettbewerb und benachteiligt jene, die geschlossen halten müssen. Das darf nicht sein“, erklärte Zwazl.