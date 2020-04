Coronavirus verzögert auch Ibiza-U-Ausschuss

Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erforderlich

Derzeit verhandeln die Parlamentsparteien, ob die Fristenläufe gestoppt und der Ausschuss damit verlegt werden kann - dies wurde am Donnerstag von mehreren Seiten bestätigt. Für diese sogenannte Fristhemmnis ist eine Änderung der Geschäftsordnung mit Zweidrittelmehrheit nötig. Derzeit sind SPÖ, NEOS und Grüne für ein solches Vorgehen. Die FPÖ ging am Donnerstag offensichtlich noch nicht von einer Verschiebung aus. Der Untersuchungsausschuss solle „so schnell wie möglich starten“, sagte Parteichef Norbert Hofer am Rande einer Pressekonferenz - unter der Voraussetzung, dass die Ministerien die nötigen Unterlagen liefern könnten.