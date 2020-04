Kärntner Naturparks bieten jetzt E-Learning an

Die Insekten-Info- und Arbeitsblätter sind in Altersgruppen für Kindergärten, Volksschulen - für die dritten und vierten Klassen und die ersten sowie zweiten Klassen der Mittelschulen geeignet. Die insgesamt 17 Arbeitsunterlagen sind in Themen gegliedert von Bestäubern, über Nahrungsnetze, Bodeninsekten bis hin zu Nützlingen und Insektenschönheiten. So ist beispielsweise mit der Hummelsafari auch ein Aufgabenblatt für die „Foto- und Forschersafari“ im eigenen Garten oder der Wiese in der Nähe der Wohnung mit dabei.