SpaceX und NASA verbieten Nutzung von Zoom

Das FBI-Büro in Boston gab am Montag eine Warnung über Zoom heraus und wies die Nutzer an, keine Besprechungen auf der Website öffentlich zu stellen. Die in der weltweiten Corona-Krise populär gewordene Videokonferenz-Plattform steht im Verdacht, keine ausreichenden Schutzvorkehrungen gegen Hackerangriffe getroffen zu haben. Die Generalstaatsanwältin des US-Bundesstaats New York leitete eine Untersuchung zum Datenschutz bei dem kalifornischen Unternehmen ein.