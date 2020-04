Corona in Österreich: Mehr als 10.900 Infizierte

Mit Abstand die meisten Infizierten werden weiterhin in Tirol gezählt. Hier gibt es derzeit 2528 bestätigte Corona-Fälle. In Oberösterreich wurden 1774, in Niederösterreich 1735, in Wien 1567, in der Steiermark 1146, in Salzburg 994, in Vorarlberg 681, in Kärnten 301 und im Burgenland 201 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.