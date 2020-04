In Oberösterreich sind von Mittwoch auf Donnerstag vier Corona-Todesfälle dazugekommen, insgesamt liegt die Zahl im Bundesland damit bei 16. Die Neuinfektionen stiegen erneut etwas langsamer an. Bisher haben sich in Oberösterreich 1.754 Menschen mit dem Virus infiziert, abzüglich der Genesenen und der Toten sind damit aktuell 1.364 Personen Corona-positiv.