Die Queen hat zum 94er nichts zu feiern

Das Bild von Elizabeth II. am altmodischen Wählscheiben-Telefon ging um die Welt. Dabei ist die Tatsache, dass sie abgeschirmt auf Schloss Windsor die Amtsgeschäfte erledigen muss, noch das geringste Problem der Queen. Am 21. April begeht sie ihren 94. Geburtstag, allerdings fallen heuer jegliche Festlichkeiten aus, selbst die Militärparade „Trooping the Colour“ inklusive Winken vom Balkon - abgesagt.