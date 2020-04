Arbeiter kehren nun zur Parlamentsbaustelle zurück

Auf der Parlamentsbaustelle in Wien kehrt wieder Leben ein, langsam wird der Betrieb wieder hochgefahren. Die Arbeiten mussten am 18. März eingestellt werden, da ein Corona-Verdachtsfall aufgetreten war. Inzwischen ist klar, dass sich der Verdachtsfall nicht bestätigt hat - auch sonst seien keine weiteren Fälle bekannt, hieß es am Dienstag von einer Sprecherin der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).