Corona-Krise: Acht-Punkte-Plan für Arbeiten am Bau

Baugewerkschafts-Chef Josef Muchitsch sagte am Freitag, man habe sich auf insgesamt acht konkrete Punkte geeinigt, die zu den bisherigen, allgemein am Bau geltenden Schutzvorschriften noch hinzukämen. „Wir setzen gewissermaßen oben einen Covid-19-Stock drauf“, so Muchitsch.