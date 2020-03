Entscheidung über Quarantäne erst Dienstag

„Für mich ist die Arbeit viel geworden“, berichtet Manuel Viehhauser (38) aus Hüttschlag. Seit der Pongauer Ort in Quarantäne steht ist der Inhaber des einzigen Nahversorgers im Ort noch mehr damit beschäftigt, Bestelleungen entgegenzunehmen. Seit 19. März sind Hüttschlag, Großarl die drei Gemeinden im Gasteinertal und Flachau isoliert. „Ich hoffe, dass das entschieden wird, was für die Leute am besten ist“, sagt Viehhauser. Die Entscheiduzng wurde auf morgen vertagt.