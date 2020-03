Sechs neue Corona-Todesopfer in der Steiermark

Das Coronavirus hat in der Steiermark noch nie so viele Tote an einem Tag gefordert wie am heutigen Freitag: Sechs waren es an der Zahl, wie das Land Steiermark mitteilte. Damit sind mittlerweile insgesamt 17 Todesopfer zu beklagen. Am Mittwoch war die Zahl noch bei elf gelegen, am Donnerstag gab es zum Glück keine Todesopfer zu vermelden.