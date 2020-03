„Datenschutz und Anti-Corona-App kein Widerspruch“

Rotes-Kreuz-App soll Infektionskette unterbrechen

Eine solche Lösung hatte das Rote Kreuz in Österreich am Mittwoch mit seiner App „Stopp Corona“ präsentiert. Sie fungiert als Kontakt-Tagebuch, in dem persönliche Begegnungen mit einem „digitalen Handshake“ anonymisiert gespeichert werden, und soll dazu beitragen, die Infektionskette zu unterbrechen. Erkrankt eine Person an Covid-19, wird jeder, der in den vergangenen 48 Stunden Kontakt hatte, automatisch benachrichtigt und gebeten, sich selbst zu isolieren.