„Habe sie infiziert. Wie soll ich damit leben?“

"Ich habe sie infiziert"



Bei mir wurde das Corona-Virus festgestellt. Ich arbeite als Pflegerin in einem Altersheim und wurde natürlich sofort freigestellt. Jedoch habe ich starke Schuldgefühle, weil ich denke, dass ich einige angesteckt haben könnte. Was, wenn nun wegen mir ein Mensch stirbt?



Stressbewältigungstrainerin Sabrina Fleisch :

„Ich habe jemanden getötet.“ Klar löst dieser Satz Schuldgefühle aus. Hilft er dir in diesem Moment? Ist dieser richtig? Ist er zu 100 Prozent wahr? Warum, warum nicht? „Nein, er ist nicht richtig, weil ich das nicht vorsätzlich gemacht habe.“ „Nein, weil ich nicht weiß, ob ich jemanden infiziert habe.“ Wie lautet ein alternativer, hilfreicher Gedanke? „Ich habe nur meinen Job gemacht, bei dem ich hilfsbedürftigen Menschen in unserer Gesellschaft helfe. Ich kann nicht bestimmen, wer krank wird und wer nicht. Das liegt nicht in meiner Macht.“