Ronaldo finanziert Aufbau von Intensivstationen

Die Spenden werden demnach Patienten in Krankenhäusern in der Hauptstadt Lissabon und der Stadt Porto zugutekommen. „Dies ist eine sehr wichtige Investition, die mehr als ein Dutzend Beatmungsgeräte und andere notwendige Ausrüstung umfasst“, sagte Eurico Castro Alves, Direktor der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses in Porto der Zeitung „Jornal de Noticias“. Er kündigte an, dass die Station die Namen von Ronaldo und Mendes tragen werde.