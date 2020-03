Causa Hirschmann längst nicht ausgestanden

Die „Corona-Party“, die die Polizei am Samstag in Heiligenkreuz am Waasen in der Steiermark stoppen musste, ist für den FPÖ-Landtagsabgeordneten Gerhard Hirschmann (26) längst nicht ausgestanden. ÖVP, Grüne, SPÖ und eine überwältigende Zahl an krone.at-User fordern den sofortigen Rücktritt. Und auch parteiintern ist die Causa nicht vom Tisch.