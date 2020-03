In der Krise könnte sich das für die edlen Städter in ihren schönen Anzügen und mit ihren prächtigen Spielen zu einem existenziellen Nachteil entwickeln. Wenn es eng wird, sind die mit ihren Feldern und ihrem Vieh im Vorteil. Wenn das Leben wieder ein wenig wird wie früher einmal, könnten sich die, die bislang an der Spitze der Nahrungskette standen, an deren Ende wiederfinden.