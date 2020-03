Vieles neu beim letzten Geleit

Es sind herausfordernde Zeiten, gerad auch für die vielen Bestatter im Land. Paul Schäfer aus Jennersdorf ist einer von vielen im Land und er sieht seine Aufgab jetzt noch viel mehr in der Betreuung der Angehörigen. „Fünf Menschen pro Beerdigung. Das ist in vielen Fällen nicht einmal die ganze Familie. Hier versuchen wir natürlich Zuspruch zu geben“ so Schäfer. Natürlich gelten auch für ihn und seine Kollegen jetzt verschärfte Hygienevorkehrungen, vor allem dann, wenn es sich bei den Verstorbenen um Corona-Patienten handelt. Dann tragen wir Overalls, Handschuhe, manche Kollegen sogar zwei Paar übereinander und Atemmaske", so der Bestatter.