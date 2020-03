Johnny Depp: Prozess wegen Coronavirus verschoben

Der Richter hatte laut eines Berichtes der Tageszeitung „The Guardian“ die Verschiebung damit begründet, dass sich bereits zwei Rechtsvertreter des Schauspielers in Selbstisolation begeben mussten. Niemand könne sagen, ob sich nicht weitere Beteiligte inklusive dem Richter selbst infizieren könnten oder in Selbstisolation begeben müssten, weil sie mit einem Infektions- oder Verdachtsfall in Kontakt gekommen seien. Außerdem machte er Reiseeinschränkungen als weiteres Argument für die Verschiebung geltend.